Oltu'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların ve hastaların yardımına koşuyor
Oltu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", ilçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet veriyor.
22.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:14
Oltu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", ilçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet veriyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 112, 155 ve 156 numaralarına yapılan çağrıları değerlendiriyor.
Çağrılar sonucunda evlerinden çıkmayan vatandaşların isteklerine cevap veren ekipler, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları karşılıyor.
Ziyaretlerden hayli memnun kalan yaşlı vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 112, 155 ve 156 numaralarına yapılan çağrıları değerlendiriyor.
Çağrılar sonucunda evlerinden çıkmayan vatandaşların isteklerine cevap veren ekipler, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları karşılıyor.
Ziyaretlerden hayli memnun kalan yaşlı vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.
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Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Kaymakamlık, Oltu, Güncel