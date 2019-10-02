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Oltu'da yaya geçidi nöbeti etkinliği

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

02.10.2019 14:30Oltu'da yaya geçidi nöbeti etkinliği
Erzurum'un Oltu İlçesi'nde "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Oltu İlçe Emniyet Müdürü ve personeli Oltu İlçe Jandarma ekipleri tarafından Oltu Yaşampark AVM kavşağında yaya geçidi nöbeti farkındalık etkiliğinde yaya ve sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirdiler.

Oltu İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İzzet Ersoy, Jandarma ilçe bölük komutanı Ethem Gökbuğa ile birlikte sürücülere broşür dağıttılar bilgi verdiler.

Yapılan bilgilendirmeden son derece memnun kalan yayalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. - ERZURUM

Yaya Geçidi, Jandarma, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

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