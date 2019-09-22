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Oltu'da yılın son çilek hasadı

Oltu'da yılın son çilek hasadıERZURUM - Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan çilek bahçesinde organik çileklerin hasadı devam ediyor.

22.09.2019 11:27
Oltu'da yılın son çilek hasadı
ERZURUM - Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan çilek bahçesinde organik çileklerin hasadı devam ediyor.
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2018 yılında proje dahilinde Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde yaşayan Nuh Bektaş'a ait arazide çilek bahçesi yapıldı. Eylül ayında bile organik çilek hasadı devam ediyor.
Bahçe sahibi Nuh Bektaş, "Ürettiğimiz çilekler tamamen organik olmaktadır. Eylül ayına rağmen halen daha çilekleri topluyoruz. Çileklerim de ne gübre ne ilaç hiç bir şey kullanmıyorum. Eğer istenirse diğer meyve sebzelerde yetişir" dedi.
Oltu'da yılın son çilek hasadı

Oltu, Yerel

Kaynak: İHA

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