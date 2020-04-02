Oltu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Oltu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
02.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:46
Oltu 'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimler de kar şeklinde göründü.
Nisan ayının ikinci gününde beyaza bürünen dağları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Gece saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimler de kar şeklinde göründü.
Nisan ayının ikinci gününde beyaza bürünen dağları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Kaynak: AA