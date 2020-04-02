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Oltu Devlet Hastanesine hijyen desteği

Oltu Arçelik Bayisi Cevdet Yavuz, firmanın sağlık çalışanları için başlatmış olduğu hijyen kampanya kapsamında 1 çamaşır makinası bir kurutma makinası bir de çay makinesi desteği verdi.

02.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:17
Oltu Devlet Hastanesine hijyen desteği
Oltu Arçelik Bayisi Cevdet Yavuz, firmanın sağlık çalışanları için başlatmış olduğu hijyen kampanya kapsamında 1 çamaşır makinası bir kurutma makinası bir de çay makinesi desteği verdi. Cevdet Yavuz, "Sağlık Çalışanlarımız bizim için çok kıymetlilerdir eğer onlar sağlıklı olursa bizlerde sağlıklı oluruz" dedi.

Oltu Arçelik Bayisi Müdürü Dündar Karabulut Oltu Devlet Hastanesine götürdüğü Çamaşır Makinası, Kurutma Makinası ve Çay makinasını Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Hasan Hakan Yanar, Oltu Devlet Hastanesi Müdürü Murat Kartal ve Hastane Müdür yardımcısı Osman Bektaşa teslim etti.

Dündar Karabulut, "Kampanya dahilinde amacımız toplum sağlığını ayakta tutmak için büyük fedakarlık gösteren sağlık personelinin hijyen beslenme ve tazelenmek ihtiyaçlarına bir nebzede olsa katkıda bulunmak ve sağlık personelinin maddi manevi her zaman yanlarındayız" dedi.

Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Hasan Hakan Yanar ise "Cevdet Yavuz Beye bu desteğinden dolayı kendisine çok teşekkür ederiz Hastanemizin gerçekten ihtiyacı vardı" dedi. Oltu Devlet Hastanesi Müdürü Murat Kartal ise "Oltu Arçelik Bayisinin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı kendilerine ve personeline çok teşekkür ederim bu zor zamanlarda bizlere desteğini esirgemeyerek Hastanemize hijyen desteği verdiler umarım ele ele vererek Korona virüsü illetinden hep birlikte kurtaracağız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Arçelik A.Ş., Oltu, Çay, Güncel
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