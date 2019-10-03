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Oltu Gençlik Merkezi hizmete başladı

Oltu'ya yeni yapılan Gençlik Merkezi binasında kursiyer kayıtları başladı.

03.10.2019 18:22Oltu Gençlik Merkezi hizmete başladı
Oltu'ya yeni yapılan Gençlik Merkezi binasında kursiyer kayıtları başladı.

Gençlik merkezi hakkında bilgiler aktaran Oltu Gençlik Merkezi Lideri Fırat Altınok, "Gençlerin serbest zamanlarında ilgi ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenleyeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri olarak ülkemizin 300 den fazla farklı noktasında başta engelli ve dezavantajlı kardeşlerimiz olmak üzere, çeşitli kültürel -sosyal etkinlikler ve sportif faaliyetler gösterilmekte . Erzurum Gençlik spor il müdürlüğüne bağlı Oltu Gençlik Merkezi Erzurum'da bu faaliyetleri yürüten altı gençlik merkezinden birisi. Bu doğrultuda gençlere kendilerini güvende hissedeceği fiziki ortamlar sunarak onların; milli ve manevi değerlerini bilen, diksiyonu ve hitabeti güçlü, çokça kitap okuyan, okurken de sorgulayan, bilgiye ve bilime aç günümüz dünyasına entegre gençler olmasını hedeflemekteyiz. Bunu da diksiyon, hızlı okuma, işaret dili, Gitar, Bağlama, Ney, Keman, ebru, resim, halk oyunları, tiyatro, zeka oyunları, fotoğrafçılık, İngilizce, bağımlılıkla mücadele, kişisel hijyen eğitimi ve kitap okuma halkaları gibi çeşitli kişisel gelişim kurslarıyla aynı zamanda sportif kulüp çalışmaları bünyesinde voleybol, futbol, basketbol, güreş, taekwando kurslarıyla desteklemekteyiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Fırat, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

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