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Oltu Jandarma Trafik Timleri drone ile uygulamaya geçti

Oltu-Erzurum karayolunun 20. kilometresinde drone ile uygulamaya geçen Oltu Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan yol uygulamasında eksik belgesi olanlara, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma gibi trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

22.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:31Oltu Jandarma Trafik Timleri drone ile uygulamaya geçti
Oltu- karayolunun 20. kilometresinde drone ile uygulamaya geçen Oltu Trafik Timleri tarafından yapılan yol uygulamasında eksik belgesi olanlara, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma gibi trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Drone ile ilk defa uygulamaya çıkan trafik timleri, "Her şey sürücülerimizin trafikte güvenli seyir yapmaları içindir. Drone uygulamasına takılan sürücüler ise yapılan uygulamadan son derece memnunlar. Bu uygulamanın yerinde olduğunu ve sürekli yapılmasından yanayız" dediler.

Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarını önlemek amacıyla uygulamalar arttırılırken Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de yerleşim yerlerinde radar uygulamaları yapıyorlar. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, Oltu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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