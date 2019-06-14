Oltu Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

Atatürk Üniversitesi Oltu
Meslek Yüksekokulunun 23. dönem mezunları için tören düzenlendi.
Yüksekokuldaki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından mezun öğrenciler adına dönem birincisi Edanur Soydan ve okul müdürü Doç. Dr. Cavit Yeşilyurt
, günün anlamına ilişkin konuşmalar yaptı.
Soydan'ın yaş kütüğüne plaket çakmasıyla süren törende başarı öğrencilere ödüller ve başarı belgeleri takdim edildi.
Mezun olan öğrencilerin kep atma gösterisi sonrası öğrenciler ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi.
Törene, Oltu Kaymakam Şenol Turan
, Oltu Belediye Başkan Vekili Mustafa Doğan
, çeşitli kurumların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.