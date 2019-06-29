29.06.2019 22:06
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Oltu Narman kara yolu sağanak nedeniyle kapandı

Oltu Narman kara yolu sağanak nedeniyle kapandıERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur Oltu-Narman yolunu trafiğe kapatırken, zemin kattaki evlere su doldu vatandaşlar mağdur oldu.

Oltu Narman kara yolu sağanak nedeniyle kapandı
ERZURUM - Erzurum 'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur Oltu-Narman yolunu trafiğe kapatırken, zemin kattaki evlere su doldu vatandaşlar mağdur oldu.
Akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası gelen sel sularının etkisi nedeni ile Oltu-Narman yolu bir buçuk saat trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmalarının ardında Oltu- Narman yolu trafiğe açıldı. Yüzlerce araç kuyruk oluşturdu.
Öte yandan Oltu İlçe merkezindeki Yasin Haşimoğlu Mahallesindeki zemin kattaki evleri sel suları bastı. Vatandaşlar, "Her yağmur sonrası bu çileyi çekiyoruz kimsede bizim bu sorunumuza çözüm bulmuyorlar" dediler.
70 yaşındaki Hösna Özdemir kimsesiz olduğunu belirterek, "Evim eşyalarım battı. Yetkililer lütfen bana yardım edin" dedi.
Evine su dolan Kadir Akyüz ise, "Bu üçüncü kez evime su doluyor, Artık usandık lütfen yetkililer bir an önce bir çözüm bulun" dedi.Oltu Narman kara yolu sağanak nedeniyle kapandı
Kaynak: İHA
Narman , Oltu , Yerel

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