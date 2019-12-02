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Oltu Nenehatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa yolcusu

Oltu Nenehatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mesleki gelişimleri için Avrupa yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.

02.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:03Oltu Nenehatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa yolcusu
Nenehatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mesleki gelişimleri için yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.

Proje kapsamında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı öğrencileri Avusturya'nın Viyana, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı öğrencileri Çek Cumhuriyeti'nin Prag, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri Portekizin Braga şehrine gidecek.

Oltu Nenehatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Kartal, "Erasmus + projesi kapsamında beş öğrenci ve bir refakatçı öğretmen katılımıyla Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hasta yaşlı hizmetleri ve yiyecek içecek hizmetleri alanları kapsamında gerçekleştirilecek. Bu proje ile Kurumun ve Öğrencilerin yurt dışındaki iyi örnekleri görerek kişisel ve kurumsal gelişimine katkı sunması bekleniyor. Ülke Gelişimine mal hizmet ve istihdam üreterek katkı sunan 2023 eğitim vizyonu hedeflerine uygun bir eğitim anlayışı ortaya koymak aynı zamanda bu projelerin kurumsal kültür haline getirilerek gelenekselleşmesini amaçlıyoruz" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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