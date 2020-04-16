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Oltu Sanayi Caddeleri yıkanıp dezenfekte yapıldı

Oltu Belediye ekiplerince Korona virüsü tedbirleri kapsamında Oltu Doğutaş Sanayi sitesinin caddeleri yıkanarak dezenfekten yapıldı.

16.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:28
Oltu Sanayi Caddeleri yıkanıp dezenfekte yapıldı
Oltu Belediye ekiplerince Korona virüsü tedbirleri kapsamında Oltu Doğutaş Sanayi sitesinin caddeleri yıkanarak dezenfekten yapıldı.

Doğutaş Sanayi sitesi Başkanı Rezak Aydemir "Korona Virüsü tedbirleri kapsamında Oltu Belediyesine yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sanayimizde işyerleri önleri ve sokakları tazyikli sularla yıkanıp dezenfekten yaptılar. Sanayi sitemize vermiş oldukları her türlü destekten dolayı Oltu Belediyesine çok teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Oltu, Güncel
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