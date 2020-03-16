"Oltu Şûra Devleti" tiyatrosu yeniden sahnelendi
2018 yılında Oltu'nun kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Tiyatro Havdos tarafından sahnelenen "Oltu Şura Devleti" adlı oyun, bu yıl yine sahnelerde olacak.
16.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:46
2018 yılında Oltu 'nun kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Tiyatro Havdos tarafından sahnelenen "Oltu Şura Devleti" adlı oyun, bu yıl yine sahnelerde olacak. Aralarında 1915 mezalimlerine tanık olan insanların, torunlarının da yer aldığı Tiyatro Havdos ekibi, hazırladıkları bu eser ile Adnan Menderes kültür merkezinde sahne aldılar.
Tiyatro Havdos, İstanbul Pendik de faaliyet gösteren Oltu Çengelli Köyü Derneği yönetimi tarafından 2018 yılında kuruldu. Dernekçilik de ciddi yol kat eden ekip, kurdukları kumpanya ile, her sene farklı bir tarihi olayı sahnelemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca topluma daha fazla faydalı olabilmek için, bulundukları semt de, mayıs ayında ilk oda tiyatrosunu kuracak.
Büyük beğeni toplayan ve ilk kez Tiyatro Havdos tarafından sahnelenen "Oltu Şura Devleti" oyununun bu yıl ki ilk gösterimi 14 mart da Kocaeli Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde sahnelendi.
Oyunun yazarı ve Tiyatro Havdos'un Genel Sanat Yönetmeni Barış Tanrıver, "Gelecek sezonlar için şuan, Oltu Şura Devleti'nden sonra sahnelemeyi düşündüğüm 3 oyun daha var. Bunlardan ilki, hakkında beş yüz sayfa okuduğum ve yaptığı muharebelerini sayamadığım, toplumun maalesef tanımadığı bir kahraman olan, Deli Halit Paşa'nın hayatı. İkincisi, yine Oltu'nun köylerinde yaşanan Rus ve Ermeni mezalimini içeren Putka. ve üçüncüsü, 32. Osmanlı Hakanı Abdülaziz Han'ın hal edilişi ile birlikte şehit edilişini anlatan Kaht-ı Rical adını verdiğim oyun. Cenab-ı Allah, sağlık sıhhat ve ömür verirse, bu ve bunlar gibi konuları sahnelemeye devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM
Tiyatro Havdos, İstanbul Pendik de faaliyet gösteren Oltu Çengelli Köyü Derneği yönetimi tarafından 2018 yılında kuruldu. Dernekçilik de ciddi yol kat eden ekip, kurdukları kumpanya ile, her sene farklı bir tarihi olayı sahnelemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca topluma daha fazla faydalı olabilmek için, bulundukları semt de, mayıs ayında ilk oda tiyatrosunu kuracak.
Büyük beğeni toplayan ve ilk kez Tiyatro Havdos tarafından sahnelenen "Oltu Şura Devleti" oyununun bu yıl ki ilk gösterimi 14 mart da Kocaeli Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde sahnelendi.
Oyunun yazarı ve Tiyatro Havdos'un Genel Sanat Yönetmeni Barış Tanrıver, "Gelecek sezonlar için şuan, Oltu Şura Devleti'nden sonra sahnelemeyi düşündüğüm 3 oyun daha var. Bunlardan ilki, hakkında beş yüz sayfa okuduğum ve yaptığı muharebelerini sayamadığım, toplumun maalesef tanımadığı bir kahraman olan, Deli Halit Paşa'nın hayatı. İkincisi, yine Oltu'nun köylerinde yaşanan Rus ve Ermeni mezalimini içeren Putka. ve üçüncüsü, 32. Osmanlı Hakanı Abdülaziz Han'ın hal edilişi ile birlikte şehit edilişini anlatan Kaht-ı Rical adını verdiğim oyun. Cenab-ı Allah, sağlık sıhhat ve ömür verirse, bu ve bunlar gibi konuları sahnelemeye devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Adnan Menderes, Oltu, Güncel
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