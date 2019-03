Oltu Ülkü Ocakları Ezana Yapılan Saygısızlığı Kınadı

Kaynak: İHA

Oltu Ülkü Ocakları Başkanlığı'nca ezana yapılan saygısızlıktan dolayı Hükümet meydanında Atatürk anıtı önünde basın açıklaması yapıldı.8 Mart kadınalar gününde ezana yapılan saygısızlık nedeni ile Oltu Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Öztürk yaptığı basın açıklamasında "Oltu halkı bugün burada ezanımıza asalakça yapılan saldırıyı kınamak için toplanmış bulunmaktayız. Ezan İslamın nuru namaza çağrı ve birlik timsalidir. Ezan İslam dininin en kutsal değerlerinden biridir ezana saldıran İslama ve Türklüğün bekasına saldırmış demektir" dedi."Türk milleti her zaman şairin de dediği gibi, "Denildi mi bir yere Türk beldesi gözüm Albayrak arar kulağım ezan sesi" sözünü şiar edinmiştir" diyen Öztürk açıklamasında şunları söyledi; "Türk milleti her zaman Albayrak için Türklüğün bekası için mücadele etmiş,ezan için İslam için canini vermiştir bu aşağılık ve çirkin saldırı tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Ezanimiz aşağılık bir şekilde sildiriliyor milletimizin manevi değeri hiçe sayılıyorsa yasamamızın bir manası olmaz olamaz inançlı hiç bir Türk genci bu aşağılık saldırıya sessiz kalmaz kalamaz. Bunlara sessiz kalan dilsiz şeytandır çünkü Türk milleti tarih boyunca değerleri için yasamış ezan için bayrak için canini vermiştir ve şimdide can vermekten asla korkmayan ve seve seve canini vermeye hazır milliyetçi ülkücü hareketin mensupları bu kara lekeyi temizlemek için burada bir araya gelmiştir. 8 mart dünya kadınlar günü sebebi ile sözde ihlal edilen haklarını savunmak amacı ile toplanmışken bu soysuzlar alçakça kutsal değerimiz ezana saldırmışlardır kadınları her zaman bas tacı yapan ayaklarının altına cenneti seren bir dinin kutsalına ezani Muhammediyesin saygısızlık mason bir zihniyettir sözde kadın haklarını ararken din ve vicdan hürriyeti hakkini ihlal etmek bağnazlıktır ve kadın haklarını ararken din düşmanlığı yapmak hiç bir ahlaka ve vicdana sığmamaktadır bu soytarılığı yapan zihniyeti Türk töresini zedeleyerek toplumsal kimyamızı bozmaktır.Bu aşağılık provokasyonu yapanlar yaptıkları provokasyonun altında kalırlar oğuz nesli mukadderatına ve mukaddesatına sahip çıkar sineyi. Milletten feleğin bir tokadını soysuzlara çakar. Değerlerimize soytarılık devam ederse liderimiz Devlet Bahçelinin de dedigi gibi dalımızı kıranın ağacını söker atarız ezan dinmez bayrak inmez milliyetçi ülkücü Türk gençliği bu kepazeliğe,asla müsaade etmez.Ne demişti istiklal şairi; Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli; Bu ezanlar - ki şehadetleri dinin temeli - Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli. Ne mutlu türküm diyene... 12 Mart 1918 de yüce bir milletin şanslı ordusu bayrağımız dimdik ayakta tutmak için adına vermiş olduğu mücadelede vatan toprakları korumak yolun da canlarını feda eden aziz şehitlerimizi Erzurum un kurtuluşunun sene-i devriyesinde rahmet minnetle anıyor Mehmet Akif Ersoy'un milletimize armağan ettiği İstiklal marşımızın kabulünün yıl dönümünü kutluyorum program vesileyle ile bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz Allah'a emanet olsun."Basın açıklamasına Oltu MHP İlçe Başkanı Mehmet Coşkun ve ülkü ocakları gençleri katıldı. - ERZURUM