Oltu'ya 'leylek kar'ı
Erzurum'un Oltu ilçesinde her yıl Mart ayının 15'i ile 25'i arasında leyleklerin geçiş yaptıkları dönemde yağan ve 'leyleğin kar'ı olarak adlandırılan kar yağışı Oltuluları sevindirdi.
17.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:56
Erzurum 'un Oltu ilçesinde her yıl Mart ayının 15'i ile 25'i arasında leyleklerin geçiş yaptıkları dönemde yağan ve 'leyleğin kar'ı olarak adlandırılan kar yağışı Oltuluları sevindirdi.
Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezinin uzun bir aradan sonra yeniden beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu.
Oltu esnaflarından Hamza Durgun, "Mart ayında leyleğin karı vardır, leyleğin geçme zamanı gelince kar yağar şu anda ise leylek geçmek üzere karda iyidir bu kışında Oltu'ya pek kar yağmadı şuan bu karın yağması ortalıkta bir temizlik oldu. Güzel bir hava oldu toz duman kayboldu ortalıktan" dedi.
Oltulu Hasan Bulut ise "Mart yine bize Mart'lığını yaptı. Mart her zaman olduğu gibi karıyla yağmuruyla rahmetiyle geldi, bizler de bekliyorduk yağmasını. Onun için bu bizim için bir nimettir inşallah iyi olacak" dedi. - ERZURUM
Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezinin uzun bir aradan sonra yeniden beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu.
Oltu esnaflarından Hamza Durgun, "Mart ayında leyleğin karı vardır, leyleğin geçme zamanı gelince kar yağar şu anda ise leylek geçmek üzere karda iyidir bu kışında Oltu'ya pek kar yağmadı şuan bu karın yağması ortalıkta bir temizlik oldu. Güzel bir hava oldu toz duman kayboldu ortalıktan" dedi.
Oltulu Hasan Bulut ise "Mart yine bize Mart'lığını yaptı. Mart her zaman olduğu gibi karıyla yağmuruyla rahmetiyle geldi, bizler de bekliyorduk yağmasını. Onun için bu bizim için bir nimettir inşallah iyi olacak" dedi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Güncel
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Güncel
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Güncel
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Güncel
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı