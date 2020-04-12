Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Oltu Zabıta Ekiplerinden örnek davranış

Oltu Belediyesi zabıta ekipleri sokak kedi ve köpekleri için sokaklara mama bıraktı.

12.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:06
Oltu Zabıta Ekiplerinden örnek davranış
Oltu Belediyesi zabıta ekipleri sokak kedi ve köpekleri için sokaklara mama bıraktı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Oltu'da Zabıta ekipleri sokak kedi ve köpeklerini unutmayıp onları için sokak sokak dolaşarak mama bıraktılar.

Oltu Belediyesi Zabıta memuru Tuncay Cengiz, "Sokağa çıkmak yasak sokak kedi ve köpekler çok daha aç kalmaktalar onun için yasak süresince sokak kedi köpekleri için çok daha hassas davranıyoruz. Oltu'nun bütün cadde ve sokaklarına mama ve su bırakıyoruz. Bu faaliyetimize yasak sonrası da devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Oltu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Haberler ›› Güncel ››Oltu Zabıta Ekiplerinden örnek davranış - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:34: Delice Belediyesi, yüz koruyucu siperlik ve maske dağıttı - Haber 14:34: Bursa'da asayiş - Haber 14:33: Malatya'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı - Haber 14:31: Polis ve zabıta ekibinden minik çocuklara kuş sürprizi - Haber 14:31: Karantinadaki ailelere Kızılay yardım elini uzattı - Haber 14:18: Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler