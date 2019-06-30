30.06.2019 18:18
Haberler » Güncel » Haber

Oltulu Genç Futbolcular Borçka'ya gitti

Oltulu Genç Futbolcular Borçka

Oltu Trabzonspor Futbol Okulu Borçka ve Hopa'da 1-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye geneli futbol turnuvasında 37 minik futbolcu ile Oltu'yu temsil edecek.

Oltu Trabzonspor Futbol Okulu Borçka ve Hopa'da 1-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye geneli futbol turnuvasında 37 minik futbolcu ile Oltu'yu temsil edecek.

37 futbolcu 37 veli 2 yönetici ve 1 antrenör ile yola çıkan kafile dualarla uğurlandı. Oltu'da 4 ay önce kurulan futbol okulu turnuvaya iddialı başlayıp dereceler ile tamamlamak istiyor. U11-12, U13 ve U14 kategorilerinde turnuvaya katılan futbol okulu Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen rakiplerine karşı zorlu mücadeleler verecek.

Trabzonspor Oltu Futbol Okulu başkanı Emrah Ceylan yaptığı açıklamada "Amacımız ilçemizi en iyi şekilde temsil edip farklı yaş gruplarında dereceler elde etmek, ayrıca çok arzu ettiğimiz turnuvaya gelecek yıl ev sahipliği yapıp ilçemizde binlerce insanı misafir edip hem ilçemizin ekonomisine katkıda bulunmak hem de ilçemizin tanıtımına yardımcı olup ilçemizin turizm şehri olduğunu tüm Türkiye'ye ilan etmektir" şeklinde konuştu.

Teknik direktörlüğünü Dilaver Taşkın ve Ali Sağdıç'ın yaptığı başkanlığını Emrah Ceylan ve yardımcılığını Nuri Çelik 'in yaptığı futbol okulu gelecek için Oltu'yu onlarca futbolcuyu ülke futboluna kazandırılması hedefleniyor. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Oltu , Futbol , Borçka , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:04 Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı (2)
19:04 Taksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi
18:58 İZMİR Şehit Jandarma Teğmen Dolunay, İzmir'de son yolculuğa uğurlandı
18:57 Başkan Demir: "Ömrüm milletime feda olsun"
18:57 Isparta'da uyuşturucu operasyonu
18:57 TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu
18:56 Şehit Jandarma Teğmen Dolunay, İzmir'de son yolculuğa uğurlandı/ Ek fotoğraflar