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Oltulu öğrenciler Viyana'da staj gördü

Oltu Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencileri proje kapsamında Viyana'ya gittiler.

23.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:50 Oltulu öğrenciler Viyana'da staj gördü
Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencileri proje kapsamında 'ya gittiler.

Oltu Çıraklık Eğitim Merkezi hazırlamış oldukları proje Türkiye Ulusal Ajansına sunulan "Mesleki Eğitimde Yenilikçi ve Destekleyici Staj Uygulamaları" adlı proje kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da güzellik ve aç bakım hizmetleri alanında 4 çırak 1 refakatçi öğretmen eşliğinde 14 gün staj gördüler. Faaliyet neticesinde AB boyutunda öğrenciler mesleki yetkin ve yeterlilikleri ve yabancı dil becerileri artarak gelişecek, istihdam edilebilirlikleri sağlanacak. Böylece mesleki eğitimin önemi ve cazibesi artacak.

Refakatçi öğretmenler de bu hareketliliklerde mesleki formasyonlarında gelişme ve ivme kazanacaklar.

Oltu Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Önser, "Merkezimizde eğitimine devam eden ancak kendi alanları ile ilgili sektörlerde gelişen teknolojiyi öğrenememiş ve uygulayamamış, çırak ve kalfa öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarını AB Boyutunda karşılamak, üretim ve hizmet sektöründe teknolojinin ulaştığı noktaya gelebilmelerini sağlamaktır" dedi.

1 - 14 Aralık tarihleri arasında Viyana'ya giden öğrenciler ise son derece mutlu olduklarını belirterek mesleklerinde iyi bir kariyer yaparak iş yeri açmak istediklerini belirtiler.

Oltu'da 26 yıldır bayan kuaförlüğü ve güzellik salonu sahibi Kader Bozkurt, "Gençlerimiz çok şanslılar daha iyi eğitim alabilmek için yurtdışına gidiyorlar bizim çırak olduğumuz dönemlerde böyle fırsatlar yoktu bence bu fırsatı çok iyi değerlendirmelerini isterim öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi. - ERZURUM

Avrupa Birliği, Viyana, Oltu, Yaşam

Kaynak: İHA

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