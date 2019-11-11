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Oltulular, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladılar

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi sakinleri, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladı.

11.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:52Oltulular, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladılar
'un ilçesine bağlı Mahallesi sakinleri, doğal gaz hattının mahallelerine ulaşmasını kurban keserek kutladı.
İlçeye 2017'de gelen doğal gaz hattının iki yıllık çalışma sonucu Halitpaşa Mahallesi'ne de ulaşması mahalle sakinlerinde büyük sevince neden oldu.
Mahalle muhtarı Orhan Kul, yaptığı açıklamada, doğal gazın uzun uğraşlar sonucu mahallerine geldiğini söyledi.
Doğal gazın mahalleye ulaşmasında emeği geçen yetkililere teşekkür eden Kul, vatandaşların da bu konuda büyük destekte bulunduğunu aktardı.
Katılımcılar, konuşmaların ardından doğal gaz hattının mahalleye ulaşması sebebiyle kurban kesti.

Halitpaşa, Erzurum, Oltu, Güncel

Kaynak: AA

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