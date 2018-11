Ölü Balinanın Midesinden Çıkanlar: 115 Plastik Bardak, Dört Plastik Şişe, 25 Plastik Poşet ve İki...

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:26



Endonezya'da öldükten sonra bir ulusal parkın sahiline vuran ispermesçet balinasının midesinde 6 kilogram plastik atık bulunduğu açıklandı.Bu atıkların arasında 115 plastik bardak, dört plastik şişe, 25 plastik çanta ve iki terlik de yer alıyor.Kaşalot, sperm balinası ve amber balığı olarak da bilinen memeli hayvanın 9,5 metre uzunluğundaki cesedi Kapota adasındaki Wakatobi Ulusal Parkı'nda Pazartesi akşamı bulunmuştu.AP'ye konuşan World Wildlife Fund'ın (WWF, Doğal Hayatı Koruma Vakfı ) Endonezya şubesinde Deniz Canlıları Koruma Koordinatörü olan Dwi Suprapti, "Balinanın ölüm nedenini bulamasak da içinden çıkanlar endişe verici" dedi.WWF Endonezya, hayvanın midesinden çıkanların fotoğrafını Twitter 'dan da paylaştı."Sert plastik (19 parça 140 gr), plastik şişe (4 parça 150 gr), plastik poşet (25 parça 260 gr), terlik (2 parça 270 gr), tel parçaları (3,26 kg) ve plastik bardaklar (115 parça, 750 gr)." Plastik kirliliği aralarında Endonezya'nın da bulunduğu bazı Güney Doğu Asya ülkelerinde büyük bir sorun.Çevre kampanyaları yürüten Ocean Conservancy'nin (Okyanusu Koruma) 2015'te hazırladığı bir rapora göre Çin , Endonezya, Filipinler Vietnam ve Tayland 'dan oluşan beş Asya ulusu okyanuslara giden plastik çöplerin yüzde 60'ının kaynağı konumunda.Plastik poşetlerin her yıl denizlerde yüzlerce hayvanın ölümüne yol açtığına inanılıyor.Temmuz ayında da Tayland'ın güneyinde bir kılavuz balina 80 plastik poşet yuttuktan sonra yaşamını yitirmişti.Bu yıl hazırlanan bir raporda da önlem alınmaması durumunda önümüzdeki on yılda okyanuslara karışacak plastik miktarının üç katına çıkabileceği yer alıyordu. Birleşmiş Milletler 'in tahminlerine göre her yıl 10 milyon ton plastik okyanuslara karışıyor.