Haberler » 3. Sayfa » Ölü bulunan doktorun cenazesinde gözyaşları sel oldu - Haberler

Ölü bulunan doktorun cenazesinde gözyaşları sel oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde dini nikahlı olduğu öne sürülen Alman uyruklu Issam Skaf ile birlikte evinde ölü bulunan doktor Leman Ege için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu.

06.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:00 Ölü bulunan doktorun cenazesinde gözyaşları sel oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde dini nikahlı olduğu öne sürülen Alman uyruklu Issam Skaf ile birlikte evinde ölü bulunan doktor için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu. Törende, Ege'nin kendisi gibi doktor kız kardeşi ve iki oğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, dün ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konaklı'da bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den alamayan iş arkadaşları, saat 11.45 sıralarında jandarmaya ihbarda bulundu. Ekipler, ihbar üzerine verilen adrese gitti. Eve giren ekipler, yatak odasında yerde yatar vaziyette bir cesede, evin içerisinde bulunan merdivene de bornoz kuşağıyla asılmış bir erkek cesedine ulaştı. Yapılan incelemede yatak odasındaki cesedin doktor Leman Ege'ye (57), diğer cesedin ise Ege'nin bir süredir dini nikahlı eşi olduğu öne sürülen Lübnan uyruklu Alman vatandaşı Issam Skaf'a (66) ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemenin ardından nöbetçi savcılık talimatıyla cesetler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işleminin ardından Leman Ege için Meltem Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ege'nin iki oğlu Burak ve Barış Okan, kendisi gibi doktor kız kardeşi Mehtap Serra Ege, erkek kardeşi, doktor ve sağlık çalışanları ile arkadaşları katıldı. Törende, Ege'nin kendisi gibi doktor kız kardeşi, erkek kardeşi ve iki oğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Ege'nin cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Leman, Ege, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:19   Samsun Valiliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı - Haberler
15:17   Otobüs kazasında yolcular böyle kurtarıldı - Haberler
15:12   Washington-Tahran krizi: ABD'nin Orta Doğu'da hangi noktalarda kaç askeri bulunuyor? - Haberler
15:11   Yatağında ölü bulundu - Haberler
15:09   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'in yeni 'Kale'sinde dünyaya net mesaj verdi: Teşkilat Libya'da üzerine düşeni yapıyor - Haberler
15:07   Avustralya'da yangınların bilançosu artıyor: 25 ölü - Haberler
14:48   Süleymani'nin cenaze törenini canlı yayınlayan Amerikan kanalı, logosuz mikrofon tercih etti - Haberler
14:43   Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Savaşın eşiğinde olan ABD ile İran kaçıncı sırada? - Haberler
14:39   Kız arkadaşını sokak ortasında darp eden ve vatandaşların üzerine araç süren şahıs tahliye edildi - Haberler
14:17   Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi - Haberler
6.01.2020 15:32:16