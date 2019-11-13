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Ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisinin eşi ikinci kez ifadeye çağrıldı

Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin, İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winberg, ikinci kez ifadeye çağrıldı.

13.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:54
Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin, vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winberg, ikinci kez ifadeye çağrıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Kasım'da sabah saatlerinde Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda cesedi bulunan Le Mesurier'in (48) ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
Cinayet Büro Amirliği daha önce Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Winberg'in ikinci kez ifadesine başvurdu.
Bugün öğle saatlerinde Winberg, ifade vermek üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi.
Polisin, Winberg'in daha önce verdiği ifadenin detaylarına ilişkin sorular sorduğu öğrenildi.
Wingber, emniyetteki işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden avukatıyla birlikte ayrıldı.
Ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisinin eşi ikinci kez ifadeye çağrıldı

İsveç, Güncel

Kaynak: AA


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