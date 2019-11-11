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Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayına sipariş götüren kebapçı konuştu

Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayına sipariş götüren kebapçı konuştu "Biz zile basıyorduk, onlar bizi kameradan görünce açıyorlardı" "2 tane kapısı var, kendi parmak izleriyle kapılar açılıyordu"İSTANBUL - Karaköy'de sokak ortasında ölü bulunan İngiliz istihbarat eski subayı James...

11.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:37
Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayına sipariş götüren kebapçı konuştu
"Biz zile basıyorduk, onlar bizi kameradan görünce açıyorlardı"
"2 tane kapısı var, kendi parmak izleriyle kapılar açılıyordu"
İSTANBUL - 'de sokak ortasında ölü bulunan İngiliz istihbarat eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'ın düştüğü binaya 2 giriş kapısının olduğunu ve parmak iziyle girildiği ortaya çıktı. Mesurier'e birçok kez sipariş götüren kebapçı Selman A. "Biz zile basıyorduk, onlar bizi kameradan görünce açıyorlardı. 2 tane kapısı var, kendi parmak izleriyle kapılar açılıyordu" dedi.
Beyoğlu Karaköy Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak üzerinde saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşlar bir erkeğin sabah saatlerinde sokak ortasında hareketsiz halde yattığını görmüş ve durumu polis ve sağlık ekipleri bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiğini belirledikleri şahsın, İngiliz istihbarat eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu belirlemişti. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, binaya o saatlerde başka giriş çıkış olmadığını, olayın yaşandığı esnada dairenin içerisinde eşi ve adamdan başka kimsenin bulunmadığını belirledi.
"2 tane kapısı var, kendi parmak izleriyle kapılar açılıyordu"
Öte yandan binaya sipariş götüren Selman A., "Oraya sipariş götürüyorduk. Biz zile basıyorduk, onlar bizi kameradan görünce açıyorlardı. 2 tane kapısı var, kendi parmak izleriyle kapılar açılıyordu. Kimse kafasına göre giremiyor. İçeride 20-25 kişi çalışıyor. saatlerinde işe geldiğimizde duyduk. Şaşırdık ve üzüldük. Güzel insandı, hiçbir yanlışını görmedik. Yabancı dillerde konuşuyorlardı. Türkçe bilenler aracılığıyla siparişleri alıyorduk. Hemen hemen her gün sipariş verirlerdi" dedi.
Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayına sipariş götüren kebapçı konuştu

Karaköy, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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