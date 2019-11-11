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Beyaz Miğferleri'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayının eşinin ifadesi ortaya çıktı

Suriye'de 'Beyaz Miğferler' örgütünün kurucusu olarak bilinen eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, sokak ortasında ölü bulundu. Mesurier'in eşi polise verdiği ilk ifadede; eşi ile birlikte uyku ilacı kullandıktan sonra uyuduklarını, sabah kapının çalınmasıyla eşinin öldüğünü gördüğünü söyledi.

11.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:25

Suriye'de 'Beyaz Baretliler' örgütnün kurucusu olarak bilinen eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'nda sokak ortasında ölü bulundu. Olayın ardından Mesurier'in İsveçli eşi polise verdiği ilk ifadede, eşi ile birlikte uyku ilacı kullandıktan sonra uyuduklarını, sabah kapının çalınmasıyla eşinin öldüğünü gördüğünü söyledi.

SOKAK ORTASINDA HAREKETSİZ HALDE YATIYORDU

Olay, bugün 05.30 sıralarında Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir erkeğin sabah saatlerinde sokak ortasında hareketsiz halde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın meydana geldiği sokağa gelen sağlık ekipleri, şahısın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemeleri neticesinde hayatını kaybeden şahısın eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier (48) olduğu belirlendi.

"SABAH KAPININ ÇALINMASIYLA EŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Ekipler, olayla ilgili olarak eski İngiliz istihbarat subayının eşi Hedving Christina (39)'nın ifadesine başvurdu. Le Mesurier'in ikinci eşi olduğu öğrenilen İsveç vatandaşı kadın, eşinin son dönemde aşırı stres nedeniyle uyku ve antidepresan ilaçlar kullandığını ve iğne tedavisini olabilmek için birkaç gün önce Büyükada'daki evlerinden ayrılarak bu adrese taşındıklarını belirtti. Christina, olay günü saat 04.00'e kadar ayakta olduklarını, eşinin ilaçlarını aldıktan sonra uyuduklarını, saat 05.30 sıralarında dairenin kapısının çalınması üzerine uyandığında eşini yanında görmediğini ve dairenin penceresinden aşağı baktığında eşinin yerde hareketsiz halde yattığını gördüğünü söyledi.

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, binaya o saatlerde başka giriş çıkış olmadığını, olayın yaşandığı esnada dairenin içerisinde eşi ve adamdan başka kimsenin bulunmadığını belirledi.

3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Beyaz Miğferler örgütünün kurucusu olarak bilenen James Gustaf Edward Le Mesurier'in ilk belirlemelere göre 3'üncü kattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilirken, kesin ölüm nedeniyle ilgili incelemelerin sürdürüldüğü öğrenildi.

"BİZE GELİP YEMEK YERLERDİ"

Karaköy'de esnaflık yapan Fırat Bulut "Gece 03.00 gibi arkadaşlar tartışma sesleri geldiğini duymuşlar. da cesedi bulunmuş. Bizim de müşterilerimiz. Üzücü bir olay. Bize gelip yemek yerlerdi" ifadelerini kullandı.

Beyaz Miğferleri'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayının eşinin ifadesi ortaya çıktı

Polis, Sabah, Dünya

Kaynak: İHA


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