Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti

Suriye'de 'Beyaz Miğferler' örgütünün kurucusu olarak bilinen eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, Karaköy'de ofisin önünde ölü bulunmuştu. Le Mesurier'in Karaköy'de ölü bulunmasıyla ilgili araştırmalar devam ederken, İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in polise verdiği ifade soruşturmanın seyrini değiştirecek cinsten. Winberg ifadesinde, "Olaydan yaklaşık 15 gün önce bana intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti." dedi.

"EVE YABANCI BİR KİŞİ GİRİP ÇIKMADI"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün sabah Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta cesedi bulunan Le Mesurier'in (48) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Polis, Le Mesurier'in eşi Winberg'in (39) ifadesine başvurdu. Winberg'in ifadesinde, eşinin bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığını, yaklaşık 15 gün önce kendisine intihar etmeyi düşündüğünü anlattığı öğrenildi.

İsveç vatandaşı Winberg, olay günü eşinin uyku ilacı kullandığını ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını da dile getirdi.

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNÜYORDU"

Eşinin son dönemde aşırı stres nedeniyle psikolojik ilaç ve uyku ilacı kullanmaya başladığını anlatan Winberg, ifadesinde şunları söyledi:

"2-3 gün önce Adalar'da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla homeofis olarak kullandığı bu adrese geldik. Akşamüstü eski bir arkadaşımızla görüştük. 19.00 sıralarında eve geldik ve bir daha dışarı çıkmadık. Bulunduğumuz binanın kapısında şifreli sistem mevcut ve şifreyi ikimizin dışında kimse bilmiyor. Eşim 02.30'da uyku ilacı aldı ve yattı. Ben 04.30'da yatak odasına gittiğimde eşim uyandı ve bana da uyku hapı isteyip istemediğimi sordu. Ben de isteyince eşim hap ve suyu getirdi. İçtim ve beraber uyuduk. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının dışarıdan polis tarafından çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm. Olaydan yaklaşık 15 gün önce bana intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti."

İNTİHAR OLASILIĞI YÜKSEK

Öte yandan olayı çok yönlü inceleyen ekiplerin, Le Mesurier'in işe Winberg'den tırnak arasından doku örneği aldığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesette yapılan ilk incelemede, el ve ayaklarında bulunan kırıklardan Le Mesurier'in intihar olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Polis de Le Mesurier'in yatak odası penceresi önünde bulunan yaklaşık 1 metre genişliğindeki çıkıntıdan düşmesinin mümkün olmadığını, kendisinin atlayarak intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

ADLİ TIP UZMANI: İLK ETAPTA CİNAYET GİBİ GÖRÜNÜYOR

Öte yandan,Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan'dan eski İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'in ölümüyle ilgili değerlendirmede bulundu. Alkan, Le Mesurier'in ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "ilk etapta cinayet gibi gözüküyor" dedi.

POLİS İNCELEME YAPIYOR

Ayrıca, eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına akşam saatlerinde polis ekipleri geldi. Önce sokak ve çevresinde esnafla konuşan ekipler ardından Le Mesurier'in ofisinin yanında bulunan binanın çatısına çıktı. O binanın çatısına uzatılan merdiven yardımıyla eski İngiliz istihbarat subayının bir süredir yaşadığı ofisin çatısına geçen polis ekipleri incelemelerde bulundu.