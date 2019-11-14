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Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu

BEYOĞLU'nda ofisinin bulunduğu binanın önünde ölü bulunan İngiliz eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber'e yurt dışına çıkma yasağı konulduğu öğrenildi.

14.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:45Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu

BEYOĞLU'nda ofisinin bulunduğu binanın önünde ölü bulunan İngiliz eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber'e yurt dışına çıkma yasağı konulduğu öğrenildi.

Emma Hedvig Chirsitan Winber'e poliste yapılan sorgusunda evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi. Polis tarafından intihar olarak değerlendirilen James Gustaf Edward Le Mesurier'in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtlarının da inceleme altına alındığı belirtildi.

Öte yandan olay sırasında aynı binada bulunan ve alt katta bağımsız bir bölümde kalan Merih adlı evin hizmetçisinin de ifadesinin alındığı kaydedildi.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne dün saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winber yaklaşık 3 saat ifade verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber'e soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konduğu öğrenildi. Genç kadının olayla ilgili yeniden ifadesine başvurulabileceği belirtildi.

EVDE BULUNAN ELEKTRONİK EŞYALAR SORULDU

Öte yandan Cinayet Büro Amirliğinde kaldığı sürede olay gecesini tekrar tekrar anlatması istenen Emma Hedvig Christina Winber'e evlerinde bulunan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının aralarında bulunduğu 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi. Polis tarafından inceleme altına alınan bu eşyalar için Emma Hedvig Christina Winber'in eşi ve kendisi tarafından kullanıldığını söylediği öğrenildi.

HASTANE KAYITLARI İNCELENİYOR

Emniyet yetkilileri tarafından intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili titizlikle yürütülen soruşturmada James Gustaf Edward Le Mesurier'in ruhsal sorunlarıyla gittiği hastane ve doktor kayıtlarının da inceleme altına alındığı öğrenildi.

HİZMETÇİNİN İFADESİ ALINDI

Öte yandan olayı meydana geldiği gece evde bulunduğu öğrenilen Merih adlı hizmetçinin de polis tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi. Evin alt katında bağımsız bir bölümde kaldığı öğrenilen hizmetçinin ölümle ilgili bir şey bilmediğini söylediği belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler.



Güncel

Kaynak: DHA

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