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ÖLÜ BULUNAN İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ EVİNDE HAREKETLİLİK

KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde hareketlilik vardı.

23.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:50ÖLÜ BULUNAN İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ EVİNDE HAREKETLİLİK

İstanbul DHA - KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde hareketlilik vardı. Yabancı olduğu belirtilen 2 kişi bavullarıyla evden ayrıldı.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier 'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evde bir süredir sessizlik hakimdi. Bugün ise evden yabancı olduğu belirtilen 2 kişi çıktı. Evdeki görevli kadının uğurladığı bir kadın ve bir erkek, bavullarıyla buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İki kişinin çıkışı

-Uğurlanması

-Gidişleri

-Evden görüntüler



Karaköy, Güncel

Kaynak: DHA

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