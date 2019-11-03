Haberler » Güncel » Ölü bulunan yönetmen toprağa verildi

Ölü bulunan yönetmen toprağa verildi

Burdur'da ormanlık alanda ölü bulunan yönetmen Mehmet Şafak Türkel, toprağa verildi.

03.11.2019 15:46
Burdur'da ormanlık alanda ölü bulunan yönetmen Mehmet Şafak Türkel, toprağa verildi.
Burdurlu yönetmen Türkel'in (38) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ulu Cami'ye getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Türkel'in cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Türkel'in babası Hasan Türkel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu ile sanatçı Sümer Ezgü ve vatandaşlar katıldı.
Kayıp olarak 30 Ekim'den beri aranan Türkel, dün Burdur-Antalya kara yolunun 2. kilometresindeki ormanlık alanda ölü bulunmuştu.
Ölü bulunan yönetmen toprağa verildi

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:04 Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı (2)
17:04 Ankara'da, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın (2)
17:03 Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; yaralılar var
16:57 HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu!
16:53 Son dakika: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Yaralılar var
16:30 Son dakika: Ankara Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı!
16:26 İmamoğlu'ndan "Boğaz yetkileri elinden alınacak" tartışmalarına yanıt: Yetkiler İBB'nindir, nokta!
16:14 CHP'nin Zurih'teki etkinliğini PKK sempatizanları bastı
16:11 PKK'nın hain planı deşifre oldu: Yaşlı ve engellileri kullanarak Türkiye'ye patlayıcı sokmayı planladılar
16:11 AK Partili Numan Kurtulmuş: Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım
3.11.2019 17:04:59