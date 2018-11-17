Ölü Bulunan Zabıta Memuru, Son Yolculuğuna Uğurlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir
'in Kaman
ilçesine bağlı Çadırlı Körmehmet köyü mevkinde ölü bulunan zabıta görevlisi son yolculuğuna uğurlandı.
Kaman Belediyesine bağlı zabıta memuru olan Ali Can
(28), ikindi namazını müteakip çarşı camiinde kılınan cenaze namazının ardından Cuma Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Zabıta
memurunun cenaze namazına İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu
, belediye görevlileri, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.
Kaman Belediyesine bağlı zabıta memuru Ali Can, dün gece boş arazide ölü bulunmuştu. - KIRŞEHİR
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:22