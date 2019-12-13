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Ölü ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

Ağrı'da Tutak'ta Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı.

13.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:51
Ağrı'da Tutak'ta Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı.
5 gün önce Ağrı'da örgüt evine düzenlenen operasyonda 4 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon sonrası ölü ele geçirilen teröristler ile saklandıkları eve ait fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı. Önceki gün Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar tarafından askerler ve teröristlerin çatışma anları da paylaşılmıştı.
Konuyla ilgili sosyal medyada mesaj yayınlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizleştirildiği Ağrı Tutak'ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu" ifadelerini kullandı.
(Özge Bozo/İHA)
Ölü ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

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Kaynak: İHA


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