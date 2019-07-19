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Ölü orkinosu evine götürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, karaya vuran ölü orkinosu evine götüren vatandaş, sahil güvenlik ekiplerinin takibi sonucu bulundu.

19.07.2019 17:20 Ölü orkinosu evine götürdü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, karaya vuran ölü orkinosu evine götüren vatandaş, sahil güvenlik ekiplerinin takibi sonucu bulundu. Ekipler, orkinosu teslim alarak, hayvanat bahçesine yem olarak bağışladı.

Basında ve sosyal medyada, Mudanya sahilinde vatandaşlar tarafından ölü orkinos bulunduğunu öğrenen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına bağlı TCSG-25 personeli harekete geçti. Ekipler, balığı ekipler kalmadan evine götüren İ. Canısız'a ulaştı. Parçalanıp satılma ihtimali üzerine orkinosa el konuldu.

Su altı zıpkınla balık avcısı olan İ. Cansız ile görüşülüp, kendi isteği ve rızasıyla teslim tutanağı düzenlenerek balık teslim alındı. Teslim alınan balık, uygun ortamda muhafaza edilmek üzere Güzelyalı S.S. Su Ürünleri Kooperatif Başkanlığına ait soğuk hava deposuna konuldu. Daha sonra Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mudanya Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine olay hakkında bilgi verildi. Veterinerler, balığın yaklaşık 2 gün önce ölmüş olabileceğini, insan sağlığı açısından tüketime uygun olmayacağını söyledi. Kısmen bozulma gösteren yerler temizlenerek balığın kontrollü olarak tüketilebileceği bildirilince, ölü orkinos Bursa Büyük Şehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne bağışlandı. - BURSA
Kaynak: İHA
Mudanya, Bursa, Güncel

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