ABD
'nin Kaliforniya
eyaletinde devam eden orman yangınlarında ölü sayısı 44'e yükseldi. ABD'nin, Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz Çarşamba
günü başlayan ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi. Kalifornia'nın Woolsey Hill
ve Malibu bölgelerinde orman yangınları devam ederken, 200 bin'den fazla insan Malibu ve Los Angeles
bölgesinden tahliye edildiği açıklandı.
EYALET TARİHİNİN EN ÖLÜMCÜLÜ
Butte İlçesi Emniyetinden yapılan açıklamada, Kaliforniya'nın kuzeyinde 42 kişinin, Woolsey Hill ilçesinde de 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölü sayısının 44'e çıkmasıyla Kaliforniya Eyalet tarihinin en ölümcül orman yangınlarını yaşadığı ifade edildi.
"YANGINLAR YAYILMAYA DEVAM EDECEK"
Amerikan Meteorolog Dave Hennen sert rüzgarların eyaletin güneyinde etkili olmaya devam edeceğine dikkat çekerek, güneydeki yangınların yayılabileceğini ifade etti. Meteorolog Hennen, Salı günü Santa Ana kasırgasının bölgeye varacağını hatırlatarak, yangının hangi yöne doğru yayılacağının tespit edilemeyeceğinin altını çizdi.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri,Kaliforniya