Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, yüksek hızlı tren kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı tren, Ankara'nın Yenimahalle
ilçesinde, yol kontrolünden dönen lokomotifle çarpıştı. Feci kazada 3'ü makinist, 6'sı yolcu 9 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, kaza ile ilgili 3 savcı görevlendirdi ve soruşturma başlattı.
Kaza mahalline gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan, incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Turhan, Olayla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Turhan, enkaz altında kimsenin kalmadığını ifade etti.
(İHA)
Konya,Ankara,Mehmet Cahit Turhan
13 Aralık 2018 Perşembe 11:01