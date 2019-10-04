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Ölü sayısının 35'e yükseldiği Irak'taki protestolarda Başbakan Abdülmehdi protestocuları 'haklı' buldu

Ölü sayısının 35'e yükseldiği Irak'taki protestoların dördüncü gününde Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, protestoculara hak verdiğini belirterek hükümetin yozlaşma ile mücadele etmek için daha fazla çalışması gerektiğini açıkladı.

04.10.2019 08:47

Irak'ta protestolar dördüncü gününe girerken ölü sayısı 35'e yükseldi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine rağmen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, protestoculara hak vererek hükümetin yozlaşma ile mücadele etmek için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Bugün erken saatlerde devlet televizyonundan açıklamalarda bulunan Abdülmehdi, protestocuların iş imkanları ve kapsamlı reformlar istemekte haklı olduğunu ifade etti. Irak Başbakanı, yakında "tüm Iraklı ailelerin onurlu bir biçimde yaşayabilmeleri için" yoksulluk maaşı sağlayacak bir proje sunacaklarını bildirdi.

"HERKES HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÜVENMELİ"

Abdülmehdi konuşmasının devamında, "Herkes hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli ki güvenli ve istikrarlı bir biçimde yaşayabilelim" dedi.

Irak'ta başta başkent Bağdat olmak üzere birçok vilayette büyük kalabalıklar hükümetteki yozlaşmayı, kötü kamu hizmetlerini ve işsizliği protesto etmek için dört gündür sokağa çıkıyor.

CNN International'a konuşan Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu üyesi Ali Ekrem protestolarda şu ana kadar 34 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 518 kişinin yaralandığını belirtti. Ölenlerden 31 kişinin protestocu, 3 kişinin de polis olduğu belirlendi.

Irak'ta bazı vilayetlerde sokağa çıkma yasağı sürüyor ve hâlâ sosyal medyaya erişilemiyor.

NE OLMUŞTU?

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Irak İnsan Hakları Örgütü yaptığı açıklamada, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını 35 olarak duyurdu.

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Ölü sayısının 35'e yükseldiği Irak'taki protestolarda Başbakan Abdülmehdi protestocuları 'haklı' buldu

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