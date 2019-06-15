15.06.2019 14:54
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Ölü Yatırım Filmi

Ölü Yatırım Filmi

Ölü Yatırım filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ölü Yatırım filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Ölü Yatırım, babalarının ani ölümü ardından vurgun yapmaya karar veren, mezarcılıkla uğraşan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yıldız’ın oturduğu komedi türündeki filmin kadrosunda Serkan Dağlı, Anıl Çelik, Öykü Çelik, Ceren Kaplakarslan, Nursel Köse, Köksal Engür, Ekin Mert Daymaz gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Neslihan Yıldız Alak
Senaryo: Serkan Dağlı, Anıl Çelik
Oyuncular: Nursel Köse, Serkan Dağlı, Öykü Çelik, Anıl Çelik, Ceren Kaplakarslan, Köksal Engür, Mert Ekin Daymaz, Alican Yetkin, Seyithan Özdemir, Serkan Ercan
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Ölü Yatırım
Yapımcı Firma: Marka Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 106 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 02.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Anıl Çelik, Serkan, Sinema

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