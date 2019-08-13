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Ölüdeniz yolu kilitlendi

Ölüdeniz yolu kilitlendiMuğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'e akın eden tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu.

13.08.2019 18:32
Ölüdeniz yolu kilitlendi
Ölüdeniz yolu kilitlendi
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'e akın eden tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu. Ölüdeniz'de uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım adeta kilitlendi.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğrayan Ölüdeniz'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ölüdeniz'e giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kilitlenen trafikte saatlerce bekleyen bazı tatilciler, çareyi araçlarını yol kenarına park etmekte buldu. Araçlarını uygun alanlara park eden bu tatilciler, 4 ila 5 kilometre yürüyerek plaja ulaştı. Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne ise yoğun trafik nedeniyle güçlükle gidilebiliyor. Bu nedenle Ölüdeniz - Faralya yolu kullanılarak ulaşılan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne gitmek isteye bazı kişiler ise trafik yoğunluğu nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.
Ölüdeniz yolu kilitlendi

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Kaynak: DHA

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