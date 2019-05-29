Oluklu kertenkelelerin kavgası kamerada

Kaynak: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, oluklu kertenkelelerin kavgası ettiği anlar, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.Bacakları olmadığı için sürünerek hareket eden ve halk arasında "Kör yılan" ve "Yılan görünümlü kertenkele" olarak bilinen iki oluklu kertenkele, Bitez Yalısı mevkisinde vatandaşlarca görüldü.Patika yolda fark edilen oluklu kertenkelelerin kavga ettiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde, iki hayvanın dakikalarca birbirlerine zarar vermeden güç savaşı vermesi yer alıyor.