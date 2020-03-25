Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Oluklu mukavva sektörü 'acil ihtiyaçlar' için çalışmaya devam ediyor - Ekonomi

Oluklu mukavva sektörü "acil ihtiyaçlar" için çalışmaya devam ediyor

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, koronavirüse rağmen gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzeme gibi önemli ihtiyaçların kesintisiz olarak karşılanmaya devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Bizler oluklu mukavva sektörü olarak, bu ürünlerin...

25.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:27
Oluklu mukavva sektörü
Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, koronavirüse rağmen gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzeme gibi önemli ihtiyaçların kesintisiz olarak karşılanmaya devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Bizler oluklu mukavva sektörü olarak, bu ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve depolanması süreçlerinde faaliyet gösterdiğimiz için fabrikalarımızı açık tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Acil ihtiyaçların kesintiye uğramaması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sükan yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ulusal olarak dayanışma ihtiyacının olduğu günlerden geçildiğini anımsattı.
Bu süreçte, sektörün üretimi olan oluklu mukavvanın (kutu, koli), toplum açısından vazgeçilmez olan endüstri, gıda, temizlik, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi acil öncelikli ihtiyaçların ambalajlanmasında, taşınmasında ve depolanmasında kullanıldığını ifade eden Sükan, bu sürecin aksamaması için sektör olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.
Sükan, koronavirüsün küresel çapta sorun haline geldiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Bu süreci, vatandaşlar olarak hassas davranıp üzerimize düşeni yaparak ve devletimizin getirmiş olduğu ekonomik paketler ve almış olduğu önlemler ile atlatacağız. Gelinen noktada, virüsle mücadele ederken diğer taraftan da toplum düzeninin devamlılığının sağlanması çok önemli. Biz sektör olarak, toplumun acil öncelikli ihtiyaçlarının kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde karşılanmasını, içinde bulunduğumuz krize karşı yürütülen milli mücadelemizin bir parçası olarak görüyoruz. Koronavirüse rağmen bu kritik süreçte gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzeme gibi önemli ihtiyaçların kesintisiz olarak karşılanmaya devam edilmesi gerekiyor. Bizler oluklu mukavva sektörü olarak, bu ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve depolanması süreçlerinde faaliyet gösterdiğimiz için fabrikalarımızı açık tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Acil ihtiyaçların kesintiye uğramaması için çalışıyoruz."
Üretim faaliyetlerini yürütürken de çalışanların güvenliğini ve hijyenini en önemli öncelikleri arasında tuttuklarını belirten Sükan, "Tesislerimizde virüsle mücadele için dezenfeksiyon yapıyor, çalışanlarımıza eğitimler veriyor ve sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol ediyoruz. İlaveten, Sağlık Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda kronik rahatsızlıkları olan çalışanlarımıza da izin verip, üretim kapasitemizi revize ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sükan, hijyenin daha fazla önem kazandığı bugünlerde ambalaj malzemesi tercihlerine dikkati çekerek, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için ambalaj ürünlerinde açık ara en hijyenik ve çevreci malzemenin oluklu mukavva olduğunu belirtti.
Yenilenebilir kaynaklardan üretilen ve geri dönüşebilir nitelikteki oluklu mukavvanın Türkiye'deki her üç üründen birini taşıdığını anlatan Sükan, şunları kaydetti:
"Hatta bu oran ilaç, gıda, hijyenik ürünlerde daha da yüksek. Ayrıca, hem tek kullanımlık olduğu için hem de ham maddesi kağıt olduğu için güvenli ve hijyenik bir ambalajlama sistemi sunuyor. Çünkü bir kez kağıt üretimi sırasında, iki kez de oluklu mukavva üretimi sırasında olmak üzere, en az üç kez 200 santigrat derece sıcaklığa maruz kalıyor. Kullanımdan sonra ise ambalaj geri dönüşüm aşamasında yine 200 santigrat derecenin üzerinde sıcaklığa tabi tutuluyor. Maruz kaldığı yüksek sıcaklık ve buhar uygulamaları sonucunda ise mikroorganizmaların hayatta kalmalarına imkan kalmıyor. Yaşamış olduğumuz bu süreç oluklu mukavvanın hijyenik yapısının önemini bir kez daha ortaya koymuştur."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Ekonomi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Korona nedeniyle ABD’de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Ekonomi
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak Ekonomi
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak
’Evde kal’ çağrısının ardından AVM’ler boş kaldı Ekonomi
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Ekonomi
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Ekonomi
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Ekonomi
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:42: Üretim seferberliği için videolu mesaj - Ekonomi 17:36: Altın yatay, petrol geriledi - Ekonomi 17:36: Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi 17:30: Benzine zam geldi - Ekonomi 17:28: Altının kilogramı 333 bin liraya yükseldi - Ekonomi 17:20: Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 17:06: İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat - Ekonomi 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak - Ekonomi 16:21: Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak - Ekonomi 15:35: İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak - Ekonomi