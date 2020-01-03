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Olukman Tekke Barajı, Bursa tarımına katkı sağlayacak

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'nın İnegöl ilçesinde verimli toprakları suyla buluşturma ve derelerdeki taşkın risklerini azaltmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Olukman, Tekke ve Bayramşah mahallelerine ait tarım arazileri sulayacak olan...

03.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:50 Olukman Tekke Barajı, Bursa tarımına katkı sağlayacak

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 'nın ilçesinde verimli toprakları suyla buluşturma ve derelerdeki taşkın risklerini azaltmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Olukman, Tekke ve Bayramşah mahallelerine ait tarım arazileri sulayacak olan Olukman Tekke Barajı'nı hayata geçiriyor.

İnegöl'e bağlı kırsal Olukman, Tekke ve Bayramşah mahallelerindeki arazileri sulayacak olan Olukman Tekke Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirten (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, barajın tamamlanması ile 1550 dekar tarım arazisinin sulanacağını söyledi.

Temelden 24,50 metre yüksekliği ile Olukman Tekke Barajı'nın 439 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu kaydeden Aydın, "Olukman Tekke Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği  sağlanacak. Projenin tamamlanması bölgede istihdama katkı da sağlayacak. Ayrıca yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" diye konuştu.



İnegöl, Bursa, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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