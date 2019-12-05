İki kardeş, ölen hemşehrilerinin fotoğraflarını işlettikleri kıraathanenin duvarına asıp sergiliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde yer alan tarihi çarşıda 35 yıllık kıraathane işletmeciliği yapan Necat Karataş ve kardeşi Vedat Karataş, ölen hemşehrilerinin fotoğraflarını kıraathanede sergilemeye başladı. Kozanlı vatandaşları ve akrabalarını kıraathane duvarında görenler, geçmişi yad ederek çaylarını yudumlayıp okey oynuyorlar. İlçe şehitlerinin, kıraathanenin en üst köşesinde yer alması da dikkat çekti.

ÖLEN KİŞİLERİN FOTOĞRAFLARINI DUVARA ASMIŞLAR

Kahvehaneye sık sık geldiğini ve iki dayısının resminin yer aldığını söyleyen Sahabe Öcal, "Mekanları cennet olsun. Hepsi ölmüş kişilerin fotoğrafları. Kahveci arkadaşlar uygulama yapmışlar. Vefat etmiş kişilerin fotoğraflarını koymuşlar. Biz de burada kahve, çay içiyoruz. Fotoğrafları burada dayımın resmini görünce mutluluk duyuyorum. Burada herkes çay, kahve içiyor ve biz de memnun oluyoruz. Sevilen sayılan kişilerin resimlerini koymuşlar. Ölmüş kişilerin ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.

DUVARLARDA 250-300'E YAKIN FOTOĞRAF MEVCUT

Ölenlerin çoğunun tanıdığı olduğunu söyleyen Asım Ayhan ise "Bütün geçmişleri hatırlatıyor. Çok güzel uygulama. Burada vefat edenlerin yüzde doksan dokuzunu tanıyorum. Onları gördüğüm zaman hem seviniyorum hem üzülüyorum" diye konuştu. Vedat Karataş da ağabeyinin yakın bir arkadaşını kaybettikten sonra onun fotoğrafını astığını belirterek, "Sonra herkes fotoğraf getirmeye başladı. 250-300'e yakın fotoğraf var. Duvarlar doldu. Düzenleme yapacağız. Tekrardan bakım yapıp asacağız." şeklinde konuştu.

DIŞARIDAN KIRAATHANEYE TALEP VAR

Dışarıdan ismini duyanlar merak edip bakmaya geldiğini belirten kıraathane sahibi sözlerine şöyle devam etti:" 'Ölüler Kıraathanesi' denilince daha önce ölmüş kişilere bakıyorlar. Burada herkesin bir lakabı var. Mansur denilince bilinmez. İnci Baba denilince herkes tanır. Ağabeyim 35 yıldan bu yana işletmesini yapıyor. Herkes çerçeveletip resim getirebilir. Eskilerden Tilki Ziya, Boyacı Recep, Ciğerci Musa bölgenin çok eski insanları."