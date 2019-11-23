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Ölüm banyoda yakaladı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kalp hastası yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu.

23.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:34Ölüm banyoda yakaladı
'nin ilçesinde kalp hastası yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Arıtaş köyünde yaşayan Necmettin Gül (70), kalp ameliyatı olduktan sonra köyüne geldi. Tek başına yaşadığı köyünde 2 gün boyunca evinden çıkmayan Gül'ün evinin banyo ve balkonunun lambalarının sürekli yanmasından da şüphelenen köylüler jandarmaya durumu bildirdi.

Evinin kapısının defalarca çalmalarına rağmen açılmayınca bu kez evin kapısını kıran vatandaşlar ve güvenlik görevlileri banyoda Gül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Gül'ün banyoda geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Ankara'da bulunan eşi ve 4 çocuğuna verilmesinin ardından Gül'ün cenazesi Şiran Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından bugün aynı köyde toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Şiran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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