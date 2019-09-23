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Ölüm doğa yürüyüşünde yakaladı

Denizli'de doğa yürüyüşüne çıkan 61 yaşındaki adam, fenalaşarak hayatını kaybetti.

23.09.2019 11:54Ölüm doğa yürüyüşünde yakaladı
Denizli'de doğa yürüyüşüne çıkan 61 yaşındaki adam, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz hafta sonu Honaz Dağı'nda meydana geldi. Denizli Doğa Sevenler Derneğinin (DOSEV) etkinliklerinde sık sık bulunan Arif Karagözoğlu (61), hafta sonu Honaz Dağı yürüyüşüne katıldı. Karagözoğlu, yürüyüş sırasında fenalaştı. Arkadaşları tarafından yapılan ilk yardım müdahalelerinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere cevap vermeyen Karagözoğlu, hayata gözlerini yumdu. Karagözoğlu'nun ani ölümü ailesi ve DOSEV üyelerini hüzne boğdu. - DENİZLİ

Denizli, Honaz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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