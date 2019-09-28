Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ölüm döşeğindeki minik Müslüm uzatılacak yardım elini bekliyor

Şanlıurfa'da 3 yıl önce yakalandığı milyonda bir görülen 'metakromatik lökodistrofi' hastalığı nedeniyle yatalak hale gelen 5 yaşındaki Müslüm Ağaç'ın ailesi, çocuklarının tedavisi için uzanacak yardım elini bekliyor.

28.09.2019 15:06Ölüm döşeğindeki minik Müslüm uzatılacak yardım elini bekliyor
Şanlıurfa'da 3 yıl önce yakalandığı milyonda bir görülen 'metakromatik lökodistrofi' hastalığı nedeniyle yatalak hale gelen 5 yaşındaki Müslüm Ağaç'ın ailesi, çocuklarının tedavisi için uzanacak yardım elini bekliyor.

Şanlıurfa'da yaşayan Zeliha ve Mehmet Ağaç çiftinin çocukları Müslüm Ağaç, 2 yaşındayken hastalandı. Şanlıurfa'da hastaneye götürülen Müslüm'e teşhis konulamayınca Çapa Tıp Fakültesine gönderildi. Burada küçük çocuğu muayene eden doktorlar, milyonda bir görülen 'metakromatik lökodistrofi' hastalığına yakalandığını belirledi. 3 yıldır tedavi için her yolu deneyen Ağaç çifti, çalmadık kapı bırakmadıklarını defalarca basına yansımasına rağmen kimsenin kendilerin sahip çıkmadığını öne sürdü. Aradan geçen 3 yılda küçük Müslüm konuşma, yürüme ve yemek yeme gibi özelliklerini kaybetti.

Her gün biraz daha eriyor

Baba Mehmet Ağaç, oğlunun tedavisinin sadece İtalya'nın Milano şehrinde mümkün olduğunu, yetkililerin devreye girerek sevki için gerekli çalışmaları yapmasını istedi. Ağaç, "Türkiye'de tedavisi olmayan bir hastalıktır. Doktorlar, tahliller falan yaptılar. Gerekirse biz sizi İtalya Milano'ya göndereceğiz dediler. Aradan 3 yıl geçti. O zaman çocuğum daha ayaktaydı, bu duruma gelmemişti. Sağlık durumu kötüye gitmemişti. Şu anda yüzde 90 çocuk bitmiş. Çocuğumuz her gün biraz daha ölüme yaklaşıyor. En azından şimdi bize al atsınlar. Tedavisi mümkünse ve ne gerekiyorsa yapsınlar istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Sesimizi duyun, oğlum ölüyor yardım edin" dedi.

Anne Zeliha Ağaç da, yetkililere seslenerek oğlunun iyileşmesi için yardım istedi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Milano, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:29 Kâğıthane'de doğalgaz ve elektrik patlaması paniğe neden oldu
21:20 Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
21:09 50 asker yemekten zehirlendi
21:06 Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
21:05 Kocaeli'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
20:51 İzmir Karabağlar'da bir kişi havaya ateş açtı, özel harekat sevk edildi
20:33 Siirt'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi