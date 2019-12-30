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Ölüm, evine 20 metre kala yakaladı

Antalya'da bir kişi, evine 20 metre kala sokak ortasında hayatını kaybetti.

30.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:43 Ölüm, evine 20 metre kala yakaladı
Antalya'da bir kişi, evine 20 metre kala sokak ortasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 787 Sokak ortasında yerde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yağış altında yerde yatan kişiyi sedyeyle ambulansa aldı. Ambulansta yapılan tüm müdahaleye rağmen 66 yaşındaki Hüdaverdi Coşan hayatını kaybetti. Evine yaklaşık 20 metre kala hayatını kaybeden Coşan'ın acı haberini polis eşi Esma Coşan'a güçlükle haber verdi. Olay yerine gelen Esma Coşan daha sonra polis aracına alındı.

Adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Coşan'ın ölümü şüpheli bulunarak cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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