Haberler » Güncel » Ölüm kavşağına kasis - Haber

Ölüm kavşağına kasis

Erdek'te sık sık kazaların yaşandığı kavşağa hız kesici kasis konuldu.

17.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:31Ölüm kavşağına kasis
'te sık sık kazaların yaşandığı kavşağa hız kesici kasis konuldu. Erdek- kara yolu üzerinde yaşanan kazalara son vermek için kasisli tedbir alındı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfalt yola monte edilen kasisler ile araçların hızının düşürülmesi hedefleniyor. AK Parti Erdek teşkilatından gelen talebi değerlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçede kazaların sıkça yaşandığı kavşağa kasis monte edilmesi kararı aldı. Geçtiğimiz gün Erdek'e gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından söz konusu bölgede asfalt yola araçların hızlarını kesmelerini sağlayacak kasis monte edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
17.02.2020 13:12:46