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"Ölüm Kavşaklarına" alt geçit yapılacak

Kilis Belediyesi tarafından sürekli kazaların yaşandığı Hastne kavşağı ile Ekrem Çetin Kavşağına alt geçit projesi için zemin etüt çalışmalarına başladı.

13.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:53
Belediyesi tarafından sürekli kazaların yaşandığı Hastne kavşağı ile Ekrem Çetin Kavşağına alt geçit projesi için zemin etüt çalışmalarına başladı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart 2019 Mahalli idareler seçimlerinde Kilis halkına bulunmuş olduğu vaatleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Bulut, "31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde halkımıza söz verdiğimiz projelerden Ekrem Çetin Kavşağı ile Hastane Kavşağı alt geçit projesinin zemin etüt çalışmalarına başladık" dedi. Başkan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü, ""31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde bizler halkımıza hangi vaatlerde bulunmuş isek o vaatleri yerine getirmeyi kendimize düstur edinmiş bulunmaktayız. Kuzey çevre yolu hayata yakın zaman içerisinde geçecek. Bunun yanında birçok kazanın yaşandığı Ekrem çetin kavşağı ile yine Hastane kavşağında zemin etüt çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Kilis'imize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Öte yandan gerek Hastane kavşağı, gerekse Ekrem Çetin kavşağında sürekli yaralamalı ve ölümlü kazalar olması nedeniyle vatandaşlar, bu kavşakların çağın gereğine göre alt geçit üstü geçit yapılması için belediyeye başvuruda bulunmuşlardı. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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