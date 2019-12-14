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Ölüm onu cadde üzerinde yakaladı

Fatih'te Vatan Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada bir anda fenalaşan adam olduğu yerde kalakaldı.

14.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:46
Fatih'te Vatan Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada bir anda fenalaşan adam olduğu yerde kalakaldı. Bir süre sonra yere yığılan şahsın hayatını kaybettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 16: 00 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan Muratpaşa Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede adamın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek yolu kapattı. Ölen şahıstan geriye ise sadece ayakkabılarının kaldığı görüldü.
ŞAHSIN, SOKAK ORTASINDA HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAR KAMERADA
Yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan şahsın, hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yürüdüğü sırada bir ağacın kenarında durarak bir süre beklediği, daha sonra ise bir anda yere düşerek hayatını kaybettiği görülüyor.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın kesin ölüm
(Vedat Bayraktar - Selim Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)
Ölüm onu cadde üzerinde yakaladı

Vatan Caddesi, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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