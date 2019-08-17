Ölüm Oyunu: Son Kurban Filmi

Kaybettiği hafızasını geri kazanma adına kötü bir geçmişinin olduğu ailesinin tatil evine dönüş yapan Garrett'ın hikâyesinin anlatıldığı Ölüm Oyunu: Son Kurban film
inin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher Wells üstlenirken başrollerde ise Michaela Sprague, Jake Katzman, Alex Emanuel, Daniel Martin Berkey ve Angela Rambourg yer alıyorlar.Yönetmen:
Christopher WellsSenaryo:
Christopher WellsOyuncular:
Michaela Sprague, Jake Katzman, Alex Emanuel, Daniel Martin Berkey, Angela Rambourg, Henry Gagliardi, Gavin Maddox Bergman, Rick Irwin, Clara McKay, Laura Spaeth, Jack Garrity, Mary McGloin, Patricia Hammond, Kristan Lyon, Ava-Riley Miles, Molly Fahey, Al Marz, Matan Barr, Chelsea Reed Davis, Brian Berg, Chelsea Reed DavisFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
The LuringYapımcı Firma:
Kaleidoscope Pictures IncYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
95 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
23.08.2019Ölüm Oyunu: Son Kurban Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.