Haberler » 3. Sayfa » Ölüm Özlem hemşireyi nöbet dönüşü yakaladı - Haber

Ölüm Özlem hemşireyi nöbet dönüşü yakaladı

Antalya'da nöbet dönüşü otomobiliyle kaza geçiren hemşire hayatını kaybetti.

12.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:42Ölüm Özlem hemşireyi nöbet dönüşü yakaladı
'da nöbet dönüşü otomobiliyle kaza geçiren hemşire hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.00 sırasında Antalya-Burdur Karayolu Beli mevkiinde meydana geldi. 3 aydır Bucak Devlet Hastanesi'nde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Özlem Yıldız Süzer, gece nöbetinin ardından 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Çubuk Beli'nden inişe geçen Süzer, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun solundaki yamaca çarptı. Kayalık yamaca çarpan Süzer'in otomobili daha sonra takla atıp düz durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtaki Özlem Süzer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Süzer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Antalya, Çubuk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:39 Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı
14:33 Otomobilini kendi elleriyle götürüp dolandırıcılara teslim etti, hem aracından hem eşinden oldu
14:29 Eskişehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı
14:29 Kontrolünü kaybeden sürücünün kullandığı araç kanala uçmaktan son anda kurtuldu
14:17 Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:45:33