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'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi

İstanbul'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan yargılandığı davada 30 yıl hapse çarptırılan ve tutuklanan 'Ölüm Patroniçesi' lakaplı çete lideri Saide D.'in İstinaf Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

11.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:40
'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi
İstanbul 'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan yargılandığı davada 30 yıl hapse çarptırılan ve tutuklanan 'Ölüm Patroniçesi' lakaplı çete lideri Saide D.'in İstinaf Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan ve 'Ölüm Patroniçesi' olarak bilinen Saide D., yargılandığı davada 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 30 yıl hapse çarptırılmıştı. Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla Saide D.'nin tahliye edildiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, düzenlenen operasyonla yakalanan 'Ölüm Patroniçesi" lakaplı çete lideri Saide D. ve 30 yıl hapse mahkum edilmişti. Uyuşturucu ticaretini hapishaneden yönetmeyi sürdürdüğü iddia edilen zehir tacirinin, özellikle kadın ve çocukları kullandığı ortaya çıkmıştı. Çetenin 9-10 yaşlarındaki çocukları önce uyuşturucuya alıştırdığı ve onlara uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı tespit edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, 3. Sayfa

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