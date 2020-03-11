'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi
'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi İstanbul'da 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan yargılandığı davada 30 yıl hapse çarptırılan ve tutuklanan 'Ölüm Patroniçesi' lakaplı çete lideri Saide D.'in İstinaf Mahkemesi tarafından tahliye edildiği ortaya çıktı.
11.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:51
'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi
İSTANBUL - İstanbul 'da 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan yargılandığı davada 30 yıl hapse çarptırılan ve tutuklanan 'Ölüm Patroniçesi' lakaplı çete lideri Saide D.'in İstinaf Mahkemesi tarafından tahliye edildiği ortaya çıktı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan ve 'ölüm patroniçesi' olarak bilinen Saide D., yargılandığı davada 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 30 yıl hapse çarptırılmıştı. Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla Saide D.'nin tahliye edildiği öğrenildi.Olayın GeçmişiSarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, düzenlenen operasyonla yakalanan 'Ölüm Patroniçesi" lakaplı çete lideri Saide D. ve 30 yıl hapse mahkum edilmişti. Uyuşturucu ticaretini hapishaneden yönetmeyi sürdürdüğü iddia edilen zehir tacirinin, özellikle kadın ve çocukları kullandığı ortaya çıkmıştı. Çetenin 9-10 yaşlarındaki çocukları önce uyuşturucuya alıştırdığı ve onlara uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı tespit edilmişti.
İSTANBUL - İstanbul 'da 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan yargılandığı davada 30 yıl hapse çarptırılan ve tutuklanan 'Ölüm Patroniçesi' lakaplı çete lideri Saide D.'in İstinaf Mahkemesi tarafından tahliye edildiği ortaya çıktı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan ve 'ölüm patroniçesi' olarak bilinen Saide D., yargılandığı davada 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 30 yıl hapse çarptırılmıştı. Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla Saide D.'nin tahliye edildiği öğrenildi.Olayın GeçmişiSarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, düzenlenen operasyonla yakalanan 'Ölüm Patroniçesi" lakaplı çete lideri Saide D. ve 30 yıl hapse mahkum edilmişti. Uyuşturucu ticaretini hapishaneden yönetmeyi sürdürdüğü iddia edilen zehir tacirinin, özellikle kadın ve çocukları kullandığı ortaya çıkmıştı. Çetenin 9-10 yaşlarındaki çocukları önce uyuşturucuya alıştırdığı ve onlara uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı tespit edilmişti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi
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